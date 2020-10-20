الرياض 03 ربيع الأول1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسنفذت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمنطقة الرياض خلال اليومين الماضية، 250 زيارة تفتيشية في العاصمة الرياض، ومحافظات الزلفي والمجمعة وشقراء، بالتعاون مع جهات مشاركة، لمتابعة مدى التزام أصحاب المنشآت بتطبيق قرارات التوطين والتأنيث وأنظمة العمل.وشملت الجولات التفتيشية أنشطة " الذهب والمجوهرات والاتصالات ومعارض السيارات وقطاع الشقق المفروشة والعطور ومستحضرات التجميل والملابس النسائية وبيع الورود والعباءات النسائية، "وأسفرت عن تحرير "48" مخالفة وإنذاراً كما كشفت الجولات عن انضباط عام لسوق العمل في المحافظات بنسبة تصل إلى 99%.يذكر أن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يهدف من خلال تكثيف هذه الحملات والزيارات التفتيشية إلى متابعة قرارات التوطين، وتحقيق أهداف الوزارة في زيادة الفرص الوظيفية في مختلف المستويات، حيث تُدار عمليات التفتيش في الإسناد للزيارات وضبط المخالفات وقبول الاعتراضات إلكترونياً، مما يسهل توثيق ومتابعة عمليات التفتيش لجميع الأطراف.// انتهى //20:40ت م0218