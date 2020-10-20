الوجه 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسنفّذت بلدية محافظة الوجه اليوم حملة تفتيشية وجولات ميدانية في المحافظة ، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية.وأوضح مدير العلاقات العامة بالبلدية عبدالله بن محمد العرادي ، أنه جرى إغلاق محل تجاري ومصادرة 53 كيلو جراما من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، إضافة إلى تحرير 7 مخالفات ، مؤكداً أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة على المراكز والمحال التجارية المتعلقة بالصحة العامة ، حرصاً على سلامة المستهلك ، وطالب الجميع بالإبلاغ عبر مركز البلاغات 940 عند وجود أي مخالفات أو ملحوظات.// انتهى //20:42ت م0220