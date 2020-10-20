حفر الباطن 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واستفقد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم مراكز السلمانية و القلت و النظيم الواقعة غرب المحافظة، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمتابعة كل ما يهم المواطن، والوقوف على احتياجاته والوصول إليهم في أماكنهم، وبحث كل المتطلبات التنموية وتحقيقها.وكان في استقبال سمو محافظ حفر الباطن عند وصوله ، رؤساء المراكز وعدد من وجهاء المراكز والمواطنين , واستمع سموه لشرح مفصل عن الاحتياجات والمطالبات التي تهم أهالي المراكز من الخدمات والمشروعات التنموية الحالية والمستقبلية.وأكد الأمير منصور بن محمد خلال لقائه المواطنين مواصلة العمل بما يخدم طموحات القيادة الحكيمة - أيدها الله - وتطلعاتها وتحقيق رؤية المملكة 2030 .// انتهى //21:07ت م0226