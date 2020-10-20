الرياض 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسينطلق غداً المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي تحت 16 عامًا في مدينة الدمام ويستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020.واستدعى المدير الفني للأخضر عبدالوهاب الحربي (25) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، هم نواف شيعان، ومهند اليحيى، وموسى عبدالله، ومحمد سليمان، وصالح برناوي، ووليد عياش، وعبدالمجيد العنزي، وأحمد الجليدان، وفواز الحمد، وسعود التمبكتي، ونايف زياد، وصهيب الزيد، وفواز المطيري، وعبدالعزيز العليوة، وخالد مجرشي، وفيصل العبدالواحد، ونواف الغليميش، وعبدالمجيد إبراهيم، وحسن سفياني، ومهند برناوي، وعبدالله الزيد، ومهند براح، وعلي عبدالرؤوف، وماجد الخليفة، وعمار الخيبري.يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة "الرابعة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين، والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2021 في البيرو، وإلى جواره منتخبات اليابان، وإندونيسيا، والصين.// انتهى //21:09ت م0227