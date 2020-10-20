سكاكا 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسقام رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبد الله الشايع بزيارة تفقدية لكلية الأعمال، وقف خلالها على سير العمل والتعرف على متطلبات الكلية واحتياجاتها التي تساعد على تجويد العملية التعليمية وتطويرها.واستمع من عميد الكلية الدكتور محمد بن نايف العتيبي لشرح عن كل مفاصل العمل فيها، والأهداف التي تطمح إلى تحقيقها بما يتماشى مع إستراتيجية الجامعة.وأكد خلال اجتماعه مع أعضاء هيئة التدريس حرص الجامعة على توفير البيئة التعليمية والأكاديمية المثالية التي تحقق متطلبات التعليم المتميز، مشدداً على استمرار الجهود في خدمة الطالب، كونه الركيزة الأولى التي تسعى الجامعة لبنائه وتأهيله.ولفت الانتباه الدكتور الشايع إلى أهمية الحوار والتواصل المستمر بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، حيث لا يتوقف دور الجامعة على العملية الأكاديمية بل يشمل إعداد الطلاب في المهارات الحياتية والأنشطة والبرامج التي تسهم في تكوين شخصيته المتكاملة، مرحباً بأي اقتراحات تطويرية من جميع منسوبي الجامعة ومنسوباتها.وفى الختام قدم رئيس الجامعة شكره لعميد الكلية ومنسوبيها على الجهود المبذولة، داعياً لاستثمار الإمكانات التي حظيت بها الجامعة، بما يحقق الجودة النوعية للمخرجات التعليمية.// انتهى //21:09ت م0228