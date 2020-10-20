الرباط 03 ربيع الاول 1442 هـ موافق 20 اكتوبر 2020 موقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط والتنمية والتعاون الدولي في تشاد، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، اليوم، على اتفاقية لدعم مؤسسات تعليم اللغة العربية بجمهورية تشاد، ومن بينها مركز الإيسيسكو التربوي الإقليمي في العاصمة إنجامينا.وأوضح بيان صادر عن منظمة الإيسيسكو اليوم أن هذه الاتفاقية تنص على دعم المصرف العربي لعدد من البرامج التي صممها مركز المنظمة للغة العربية للناطقين بغيرها، وتتضمن إقامة دورات تدريبية للمدرسين، وتعليم اللغة العربية للقيادات الإدارية بتشاد، وتعليم اللغة العربية للطلاب والطالبات المنتمين للمدارس الفرانكفونية.// انتهى //21:18ت م0229