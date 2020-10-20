لندن 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واستراجعت سوق الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بفعل القلق إزاء أحدث قيود مرتبطة بفيروس كورونا، وتعثر محادثات التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وهو ما أثر على أجواء التفاؤل بعد أرباح قوية من عدة شركات وبنوك.وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.35%, وكان المؤشر القياسي قد تعافى بحوالي 35 % من هبوطه الحاد بسبب الجائحة في مارس، لكنه يجد صعوبة في الوصول إلى مستويات ما قبل الأزمة، بينما تنتشر موجة ثانية من الفيروس.ومن بين البورصات الرئيسة في أوروبا، أغلق المؤشر داكس الألماني منخفضا 0.9 % بينما تراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.27 %.// انتهى //21:28ت م0230