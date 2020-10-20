أبوظبي 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسرحبت دولة الإمارات العربية بالتفاهم بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، والذي أدى إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتراب من رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات في بيان لها عن تأييدها لكافة الجهود المبذولة لاستكمال إجراءات رفع اسم السودان من هذه القائمة، مؤكدة دعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمن السودان واستقراره ورخائه، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني في التنمية والازدهار والاستقرار.// انتهى //21:31ت م0232