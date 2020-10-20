الرباط 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 3254 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 179 ألفاً.وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 51 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 3027، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 148 ألفاً و838، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 27 ألفاً و138.//انتهى//21:36ت م0234