الخرطوم 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتورعبدالله حمدوك اليوم في الخرطوم وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، والمستشار السياسي للرئيس الإريتري عثمان يماني قبراب.وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبُل دعمها وتطويرها وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً، فضلاً عن أهمية التشاور المستمر لتعزيز التعاون الإقليمي من أجل تحقيق تطلعات شعوب المنطقة.//انتهى//22:22ت م0236