عام / الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة
الثلاثاء 1442/3/3 هـ الموافق 2020/10/20 م واس
جدة 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً اليوم ، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدني في مدى الرؤية ، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات : الجموم ، والكامل ، وتربة ، وجدة ، وخليص ،ورابغ .
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثالثة من صباح غد الأربعاء وتستمر حتى الساعة الثالثة مساء.
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