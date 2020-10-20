جدة 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً اليوم ، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدني في مدى الرؤية ، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات : الجموم ، والكامل ، وتربة ، وجدة ، وخليص ،ورابغ .وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثالثة من صباح غد الأربعاء وتستمر حتى الساعة الثالثة مساء.// انتهى //22:41ت م0237