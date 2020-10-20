ينبع 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واستفقد مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي اليوم ميدانيًا ، سير العمل في المستودعات المركزية بتعليم المحافظة .واستمع العطوي خلال الجولة إلى شرح مفصل من مدير المستودعات سعد الذبياني، شمل خطوات التوزيع واسترجاع الزائد منها من المدارس، وكيفية حفظها وآلية سير العمل والعقبات التي تواجه منسوبيها أثناء تأدية أعمالهم ، موجهاً بسرعة العمل على حلها، بعد ذلك تجول مدير التعليم على أرجاء المستودعات للاطلاع على ما تحويه من تجهيزات ، حاثًا العاملين في المستودعات على ضرورة تذليل كافة الصعاب التي تكفل وصول الكتب للمدارس في الوقت المحدد، حسب الجدول الزمني لتوفير بيئة عمل تضمن بداية ناجحة للفصل الدراسي الثاني، معربًا عن شكره للقائمين على العمل ، و بذل المزيد من الجهد للانتهاء من عملية توزيع المقررات.وفي ختام الجولة وجه مدير التعليم بسرعة العمل على إرسال الكتب والمقررات المدرسية للفصل الدراسي الثاني على مكاتب التعليم والقطاعات التعليمية التابعة.من جانبه أوضح مدير المستودعات سعد الذبياني ، أن المستودعات المركزية أعدت خطة بالتنسيق مع قسم التجهيزات المدرسية لتوزيع المقررات على مدار الساعة، وفق جدول زمني أُعد لذلك.// انتهى //22:42ت م0238