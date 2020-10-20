مأرب 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسدعا وزير الدولة - أمين العاصمة اليمني اللواء عبد الغني جميل منظمة الأمم المتحدة الى الضغط على مليشيا الحوثي الانقلابية لإطلاق المختطفين في سجونها وعلى رأسهم الأربعة المعتقلين المشمولين بقرار مجلس الأمن 2216، مشيداً بجهود المنظمة الدولية في رعايتها وإشرافها على التنفيذ الجزئي لاتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، خلال اجتماعه اليوم مع المكتب التنفيذي لأمانة العاصمة، بمحافظة مأرب اليمني.وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن الاجتماع ناقش أوضاع الموظفين النازحين من أمانة العاصمة ومتابعة اعتماد مرتبات من تبقى منهم.وشدد أمين العاصمة على ضرورة الإسراع في متابعة انجاز معاملات الموظفين النازحين والمساهمة في تخفيف معاناتهم نتيجة توقف مرتباتهم منذ ان سيطرت مليشيا الحوثي الانقلابية على أمانة العاصمة صنعاء وقامت بنهب خزينة الدولة واستولت على موازنات مؤسساتها بما فيها مرتبات الموظفين.// انتهى //22:43ت م0240