الرياض 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسعقدت لجنة مراقبي المباريات بالاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة معيض الشهري ، اليوم ورشة عمل "عن بعد" مع المديرين التنفيذيين لأندية دوري الدرجة الثانية.وجاءت الورشة لشرح آلية عمل المراقبين وواجبات الأندية تجاه المراقب، حيث ستُطبق الآلية ابتداءً من الموسم الجديد.وقد أعطي مديرو الفرق خلال الورشة التي قدمها معيض الشهري ملخصًا عن آلية عمل المراقبين خلال المرحلة المقبلة، كما جرى الاستماع إلى المقترحات والاستفسارات المقدمة من الأندية، مشدداً على ضرورة تعاون الأندية مع اللجنة للارتقاء بمستوى مباريات الدوري.ومن المقرّر أن تعقد اللجنة المزيد من ورش العمل مع مراقبي المباريات وحكام دوري الدرجة الثانية خلال المدة المقبلة.// انتهى //23:25ت م0245