الرياض 3 ربيع الأول 1442هـ الموافق 20 أكتوبر 2020م واسرفعت الدكتورة لطيفة بنت عثمان بن إبراهيم الشعلان، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختيارها عضواً بمجلس الشورى في دورته الثامنة.وعبرت الدكتورة الشعلان، عن اعتزازها بهذا التعيين، وقالت: "إنها ثقة كريمة، وحافر لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطنين"، سائلة المولى سبحانه أن تكون عند حسن الظن، وأن يعينها على تحمل المسؤولية، ويوفقها لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة، والإسهام ضمن نطاق عمل مجلس الشورى في دعم رؤية المملكة 2030، ومسيرة التنمية الوطنية الشاملة.// انتهى //23:34ت م0246