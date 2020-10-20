جدة 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسعقدت اللجنة التنفيذية لمسابقة مدرستي الرقمية بالإدارة العامة لتعليم جدة اجتماعها اليوم بحضور المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي وأعضاء اللجنة ومشاركة مديري ومديرات المكاتب والإدارات ذات العلاقة عبر برنامج (Zoom) .وجرى خلال الاجتماع استعراض آلية المسابقة التي تهدف إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ، ونشر ثقافته وذلك من خلال ثلاث مجالات وهي: التعليم والتثقيف، والإعلام، والتدريب، وتستهدف الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور بالإضافة للمهتمين بالتعليم الإلكتروني والإعلام .يُذكر أنّ المرحلة الأولى من المسابقة التي انطلقت على مستوى مدارس جدة بنين - وبنات تشهد تفاعلًا ومشاركة واسعة من المجتمع التعليمي وكذلك أولياء الأمور من خلال مشاركات متنوعة وهادفة من المنتجات الإعلامية والتعليمية التوعوية تتعلق بمنصة "مدرستي" .وتترشح الأعمال المميزة في المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية على مستوى مكاتب التعليم التي بدورها ستجري عملية فرز للأعمال المرشحة للمرحلة الثالثة على مستوى إدارة التعليم، حيث ستُفرز وتُحكَّم الأعمال المرشحة من قبل إدارة الإعلام والاتصال والتحكيم النهائي للمنتجات وإعلان النتائج على مستوى الإدارة .// انتهى //23:35ت م0248