السيح 03 ربيع الأول 1442هـ الموافق 20 أكتوبر 2020م واسانطلقت بمدينة السيح اليوم ، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية ، التي ينظمها مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج ممثلة بالإدارة المساعدة للرعاية الصحية الأولية ، تحت شعار "نخلي هالموسم سليم".وتستهدف الحملة المواطنين والمقيمين من الفئات الأكثر تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا ، وعامة المجتمع.وأكد مدير المستشفى الأخصائي فهد بن محمد الممخور ، أنّ جميع التطعيمات متوفرة في المراكز الصحية بمدينة السيح وفي مراكز وقرى المحافظة ، مشيراً إلى أنّ التطعيم آمن ولا يوجد له آثار جانبية تُذكر ، وأثبت نجاعته لسنوات طويلة في جميع دول العالم.// انتهى //23:35ت م0249