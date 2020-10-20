اجتماعي / انطلاق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بمدينة السيح
الثلاثاء 1442/3/3 هـ الموافق 2020/10/20 م واس
السيح 03 ربيع الأول 1442هـ الموافق 20 أكتوبر 2020م واس
انطلقت بمدينة السيح اليوم ، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية ، التي ينظمها مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج ممثلة بالإدارة المساعدة للرعاية الصحية الأولية ، تحت شعار "نخلي هالموسم سليم".
وتستهدف الحملة المواطنين والمقيمين من الفئات الأكثر تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا ، وعامة المجتمع.
وأكد مدير المستشفى الأخصائي فهد بن محمد الممخور ، أنّ جميع التطعيمات متوفرة في المراكز الصحية بمدينة السيح وفي مراكز وقرى المحافظة ، مشيراً إلى أنّ التطعيم آمن ولا يوجد له آثار جانبية تُذكر ، وأثبت نجاعته لسنوات طويلة في جميع دول العالم.
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23:35ت م
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