ينبع 03ربيع الأول 1442هـ الموافق 20أكتوبر 2020م واساستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي بمكتبه بمبنى الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية اليوم الرئيس التنفيذي لشركة مرافق الجديد المهندس محمد بركي الزعبي والوفد المرافق له، وفي بداية اللقاء بارك الدكتور فهد القرشي المنصب الجديد للمهندس محمد الزعبي، راجياً له التوفيق والنجاح في المهام الموكلة له.وجرى خلال اللقاء تناول سبل التعاون بين الهيئة الملكية بينبع وشركة مرافق في المجالات المتعددة، وفي ختام الزيارة شكر المهندس الزعبي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع لحسن الضيافة والاستقبال.حضر الاستقبال مدير عام تطوير الاستثمار المهندس زيدان محمد عمر يوسف، ومدير عام التشغيل والصيانة المهندس هاني عويضة.//انتهى //23:36ت م0250