حائل 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، مساء اليوم عبر الاتصال المرئي ، منصة الترشح لجائزة سموه "بصمة " للمشروعات والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة والأفراد ، وذلك في عامها الثالث بفروعها الخمسة ، حيث ستُعلن نتائج الفائزين بالجائزة وفروعها لاحقاً.و تهدف الجائزة إلى تحفيز وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة العالية بالمجتمع ، حيث تمنح للمشروعات التي أحدثت نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة بالمنطقة.وتشمل جائزة سمو أمير منطقة حائل" بصمة " خمسة فروع هي " أداء " وتمنح للمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة؛ نظير جهودهم في تنفيذ ومتابعة مشروعات وبرامج المنطقة بجودة وإتقان، و تمنح جائزة فرع " تميز " للأفراد العاملين بالقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة؛ نظير ما قاموا به من جهد شخصي لإنجاز المشروعات وتذليل الصعوبات وتفعيل دور منسوبيهم وإيجاد المناخ الإيجابي ، و جائزة "عطاء" وتمنح للقطاعات والأفراد الذين لهم إسهامات فاعلة في المجال الخيري والتطوعي بالمنطقة ، كما خصصت جائزة " مبادرة " للقطاعات والأفراد للمبادرات الإستراتيجية ذات الأثر الدائم والمستمر على المجتمع ، إضافة إلى جائزة " إبداع " التي تمنح للأفراد المبدعين في شتى المجالات الفكرية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية وريادة الأعمال.وقال مدير الجائزة محمد الزويد: " إنّ الجائزة جاءت في عامها الثالث بحرص من سمو أمير المنطقة على دعم المشروعات والبحث عن السبل والطرق وتذليل الصعوبات التي من الممكن أن تواجه المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص و الاجتماعي ، و تطورت الجائزة في مراحلها الأولى عندما كانت تعنى فقط بالمسؤولية والمشروعات والأداء الحكومي ، إلى أن أصبحت الجائزة تهتم أيضاً بالشأن العام وتهتم بأفراد المجتمع بشتى الأفكار والمجالات الفنية و الاجتماعية و التطوعية أو من خلال المبادرات التي لها أثر وتكون لها استدامة واسم من خلال الإبداعات الفنية والاجتماعية ".وفي الختام ذكر الزويد أنّ فكرة الجائزة انتقلت إلى عمل على أرض الواقع ، حيث حقّقت في عامي 2018 و 2019م نجاحات ولاتزال بمتابعة وإشراف من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز .// انتهى //23:54ت م0258