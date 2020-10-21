عمّان 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسرحَّبت الحكومة الأردنية اليوم، بإعلان الإدارة الأمريكية عزمها رفع اسم السودان عن القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، أهمية هذا القرار المهم، واستكمال إجراءات الحذف عن القائمة، لَبِنَةُ أساس في عملية الانتقال الديمقراطي والبناء في السودان، ودعم وتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي، تلبية لطموحات الشعب السوداني وتعزيزا للأمن والاستقرار.// انتهى //00:17ت م0260