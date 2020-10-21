أبها 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسكرّم وكيل محافظة بيشة سعيد بن ناصر الطلوق، اليوم, المشاركين في مبادرة مهرجان صفري بيشة "متطوعون", وذلك بمقر جمعية طلائع ببيشة.وأكد وكيل المحافظة أن مثل هذه المبادرات تهدف إلى المشاركة المجتمعية ونشر التوعية بأهمية العمل التطوعي , مشيداً بجهود المتطوعين والجهات المشاركة بهذه المبادرة.بعد ذلك قدم رئيس جمعية" طلائع" الدكتور ظافر الشهراني شرحا عن المبادرة، أوضح فيه دور الجمعية في تنظيم الفعاليات عبر كوادر تطوعية أسهمت في انسيابية تنظيم المهرجان وتطبيق الإحترازات الوقائية الخاصة بتجنب الإصابة بفيروس كورونا والعمل على تنظيم أماكن وقوف الباعة وفق الخطة المُعدة من قبل الجهات المختصة لتطبيق الإحترازات الوقائية.وأسهمت الجمعية في توزيع 11,021 عبوة ماء على المزارعين والزوار من المتسوقين وتوزيع 6,434 كمامة تطبيقاً للإحترازات الوقائية التي وجهت بها الجهات الصحية خلال فترة جائحة كورونا إضافة للأعمال التي قام بها المتطوعون في مساعدة المزارعين والباعة.// انتهى //00:26ت م0261