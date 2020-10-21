الخرطوم 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واستسلَّم رئيس مجلس السيادة فى السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رسالة خطية من الرئيس الإريتري إسياس أفورقي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.قام بتسليم الرسالة وزير خارجية إريتريا ومبعوث الرئيس الإريتيري، عثمان صالح خلال استقبال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان له اليوم.وتطرق اللقاء إلى آفاق التعاون بين البلدين في المجالات كافة وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك على المحيطين الإقليمي والدولي.// انتهى //00:40ت م0262