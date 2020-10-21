القاهرة 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، أعمال دورته العادية الـ65 مساء اليوم -عبر تقنية الفيديو كونفرانس-، برئاسة وزير النقل المصري كامل الوزير، ومشاركة وزراء الدول أعضاء المكتب التنفيذي وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وأكد وزير النقل المصري في كلمته، حرص مصر على العمل الجاد في سبيل تقوية ربط الدول العربية براً وبحراً وجواً، وتذليل كافة الصعوبات للتخطيط والتنفيذ والمشاركة الجادة في مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.وأوضح أن جدول الأعمال يتضمن العديد من الموضوعات والقضايا التي تحظى بالاهتمام وتهدف إلى النهوض بمختلف مجالات النقل في جميع الدول العربية، مؤكدا أن مجلس وزراء النقل العرب يهدف إلى تنمية التعاون العربي في مجالات النقل المختلفة، ويختص بوضع استراتيجية عربية لقطاعات النقل، وما ينبثق عنها من الخطط والبرامج الكفيلة لتيسير قضايا النقل بين أجزائها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة.من جانبه، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير كمال حسن علي، إن هذه الدورة تنعقد في ظروف استثنائية عانى فيها قطاع النقل مثل جميع القطاعات الاقتصادية كثيرا، وكان أكثرها تأثرا بهذا الوباء بمختلف أنواعه، معربا عن أمله في الوصول لتوصيات وقرارات تغطي كل بنود مشروع جدول الأعمال وتفيد حميع البلدان العربية.//انتهى//00:51ت م0264