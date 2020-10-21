أبوجا 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسفرضت السلطات النيجيرية في مدينة لاغوس حظر التجوال وأعلنت إغلاق جميع المدارس العامة والخاصة بعد تدهور الوضع الامني في المدينة على خلفية تحول احتجاجات سلمية إلى أعمال عنف.أوضح حاكم لاغوس باباجيد سانو أولو في بيان "إن هذا التدبير الاستباقي سوف يسهم بشكل كبير في التعامل مع تفشي العنف الذي تم تسجيله خلال الاحتجاجات ضد انتهاكات أمنية.وأعلنت حكومة الولاية أمس إغلاق جميع المدارس العامة والخاصة كجزء من التدابير الوقائية لضمان سلامة الطلاب والكليات.وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن عددا من الأشخاص من بينهم رجال شرطة، أصيبوا خلال احتجاجات في أنحاء مدن كبيرة في البلاد خلال الأيام الأخيرة.// انتهى//02:07ت م0267