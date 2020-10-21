ريو دي جانيرو 03ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الثلاثاء إن البلاد سجلت 23227 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و661 وفاة بسبب مرض كوفيد-19.وسجلت البرازيل قرابة 5.3 مليون إصابة إجمالا بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات بالفيروس إلى 154837 حالة، حسبما أظهرت بيانات الوزارة.// انتهى //02:17ت م0268