عام / البرازيل تسجل 23227 إصابة جديدة بكورونا و661 وفاة
الأربعاء 1442/3/4 هـ الموافق 2020/10/21 م واس
ريو دي جانيرو 03ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واس
قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الثلاثاء إن البلاد سجلت 23227 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و661 وفاة بسبب مرض كوفيد-19.
وسجلت البرازيل قرابة 5.3 مليون إصابة إجمالا بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات بالفيروس إلى 154837 حالة، حسبما أظهرت بيانات الوزارة.
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