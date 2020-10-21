كوناكري 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسلقي شخص واحد على الأقل حتفه وأصيب كثيرون في اشتباكات جديدة بين مؤيدي الرئيس الغيني ألفا كوندي ومؤيدين لزعيم المعارضة سيلو دالين ديالو.وقال وزير الأمن في غينيا دامانتانج ألبرت كامارا اليوم، إن الاشتباكات اندلعت في مدينة كيسيدوجو التي تبعد نحو 700 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة كوناكري، بعد أن أعلن ديالو أمس فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 18 أكتوبر.وقال "قُتل شخص وأصيب العديد بينهم ضباط شرطة تدخلوا"، مضيفا أنه تم إعلان حظر التجول في المنطقة.وأثار إعلان ديالو الفوز في الانتخابات قبل استكمال العملية الرسمية لفرز الأصوات من قبل اللجنة الانتخابية مخاوف من تصاعد أعمال العنف في ظل الأجواء المتوترة التي أعقبت الانتخابات.// انتهى//02:42ت م0270