مقديشو 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسأعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي تشكيلة الحكومة الفيدرالية الجديدة، وضمت 27 وزيراً و17 وزير دولة و26 نائب وزير.ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية، فإن وزراء سابقين في حكومة رئيس الوزراء السابق حسن علي خيري احتفظوا بمناصبهم، ومن بينهم وزراء المالية والخارجية والصحة والبترول والزراعة والنقل.كما تم تعيين وزراء جدد لحقائب من بينها الإعلام والأمن والداخلية والعدالة والتعليم والاتصالات والأوقاف.ومن المتوقع أن يعرض تشكيلة الحكومة الجديدة على أعضاء البرلمان الفيدرالي لنيل الثقة خلال الأسابيع القادمة.وكان الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو كلف روبلي في سبتمبر الماضي بتشكيل الحكومة بعد الإطاحة بحكومة خيري في تصويت بحجب الثقة في أواخر يوليو الماضي.// انتهى//02:44ت م0271