باماكو 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واساعلنت مصادر محلية مالية، أن جماعات مسلحة تفرض منذ أكثر من أسبوع حصارا على قرية فاروجو الواقعة في محيط مدينة نيونو وسط مالي.وذكرت وكالة الأنباء المالية، أن سكان القرية لم يتمكنوا من التنقل إلى مزارعهم أو الانتقال إلى مناطق أخرى من أجل التزود بالحاجيات الأساسية، مشيرة إلى أن هذا الوضع أدى إلى نقص فادح في المؤونة والضروريات الأساسية والأدوية في القرية.وقالت المصادر، إن المسلحين استولوا على الآلاف من الماشية التابعة للقرية.من جانبه اعلن الجيش المالي اليوم، عن قيامه بإسقاط طعام من الجو على القرية التي يسكنها أكثر من 2000 من السكان بعد أن فشل في الوصول اليها برا.وأفادت الوكالة المالية، أن وساطة جارية من أج.ل فك الحصار على قرية فأرجو.// انتهى//02:49ت م0272