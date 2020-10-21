كيغالي 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واساتفقت رواندا وبوراندي، اللتان تشهد العلاقات بينهما توترا منذ ما يقرب من خمس سنوات، اليوم على إنهاء التوترات التي تعرقل تعاونهما والعمل على تطبيع العلاقات الثنائية.وفي ختام اجتماع مغلق بين وزير الخارجية الرواندي فانسون بيروتا ، ونظيره البوروندي البرت شينغيرو ، عُقد عند نقطة حدودية بين رواندا و بورندي ،افاد بيان صحفي مشترك، ان الطرفين تعهدا بإيجاد حلول للمشكلات القائمة بين البلدين وإعادة العلاقات التاريخية بين البلدين.ويعد الاجتماع الذي جمع وزيرا خارجية البلدين الاول منذ عام 2015.وقال رئيس الدبلوماسية الرواندية خلال مؤتمر صحفي عقد في نهاية هذا الاجتماع ، إن هذا الاجتماع التمهيدي سيمهد الطريق لاجتماعات أخرى بين مسؤولي البلدين من أجل "تحديد ورقة طريق المصالحة ".من جانبه ، أكد وزير الخارجية والتعاون البوراندي أن الحكومة البوراندية تدعم كافة الجهود الهادفة إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.// انتهى//03:04ت م0273