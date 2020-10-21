بانغي 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسحذر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى مانكور ندياي، من تفاقم الوضع السياسي المتوتر أصلا في هذا البلد الذي يستعد لإجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية في 27 ديسمبر القادم.ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أصحاب المصلحة المعنيين إلى ضرورة النظر إلى الانتخابات المقبلة على أنها فرصة لتعزيز العملية الديمقراطية وإحداث تحول سياسي بشأن الأزمة التي تمر بها البلاد بهدف التوصل إلى حلول دائمة.// انتهى//03:14ت م0274