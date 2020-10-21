شنغهاي 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي الصيني سجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، نزولا من 19 إصابة في اليوم السابق.وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.وذكرت اللجنة أيضا أنها رصدت 15 حالة إصابة جديدة دون أعراض وذلك مقارنة مع 24 حالة مماثلة في اليوم السابق.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي حتى الآن 85715 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //06:53ت م0004