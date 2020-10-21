سيئول 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي اليوم الأربعاء أن أسعار المنتجبين في كوريا الجنوبية شهدت زيادة مستمرة للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر، ويعزي ذلك إلى حد كبير إلى زيادة أسعار السلع الزراعية والحيوانية والسمكية.وقال بنك كوريا المركزي إن مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس للتضخم المستقبلي، ارتفع بنسبة 0.1% في سبتمبر بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه، مظهرا تباطؤ من 0.5% على أساس شهري في أغسطس.وارتفعت أسعار السلع الزراعية بنسبة 7.1% على أساس شهري في سبتمبر، متباطئة من زيادة قدرها 16% في أغسطس، تأثرا بأطول موسم للأمطار على الإطلاق في البلاد.وذكر البنك المركزي أن أسعار المنتجات الحيوانية والسمكية ارتفعت بنسبة 4.2% و1.3% على التوالي مقارنة بالشهر الذي سبقه.وفي أكتوبر، جمد البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي منخفض بلغ 0.5% بعد خفضه مرتين في مارس ومايو وسط تفشي جائحة كورونا.// انتهى //06:53ت م0005