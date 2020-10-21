سول 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من منتجات الحجر الصحي إلى أفريقيا بمقدار 25 ضعفا في العام الماضي.وقال المكتب الرئيسي لوكالة كوريا لتشجيع التجارة والاستثمار في أفريقيا اليوم الأربعاء إنه مع تسليط الضوء على إنجازات كوريا الجنوبية في مكافحة فيروس كورونا ، ازداد الطلب على منتجات الحجر الصحي كورية الصنع في أفريقيا بشكل كبير، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.وصدرت كوريا الجنوبية ما تبلغ قيمته حوالي 84ر49 مليون دولار من الكواشف التشخيصية لفيروس كورونا إلى أفريقيا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بزيادة قدرها 477ر2% عن الفترة نفسها من العام الماضي.// انتهى //06:56ت م0007