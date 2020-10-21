الرياض 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:المملكة تؤكد العمل على إنجاح قمة العشرين.انطلاق القمة العالمية للذكاء الاصطناعي برعاية ولي العهد اليوم.أمير الرياض يكرم الفائزين في مسابقة تطوير جبل "أبو مخروق".أمير تبوك: مجتمعنا يتميز باللحمة الوطنية الصادقة.المملكة تميّزت عن دول العالم في إجراءات التعامل مع كورونا.أمير القصيم يطلع على مشروعات الإسكان التنموي ويشدد على حماية الحقوق الإنسانيةمناقشة إنشاء مركز للعالم الإسلامي في مشروع الفيصلية.«العشريـن» تناقش تحديات الفساد.الصحة: 385 حالة مؤكدة جديدة و16 وفاة بفيروس كورونا.النائب العام يدشن «خدمة قياس رضا المستفيدين».وزير الأوقاف اليمني: المملكة راعية الوسطية والاعتدال.مفتي هونغ كونغ: منتدى القيم الدينية أقيم في أرض التسامح والسلام.ندوة سعودية - فرنسية تناقش «دور المرأة في رئاسة المملكة لقمة العشرين».هكذا تواجه المنطقة والعالم خطر إيران.الإمارات وإسرائيل تعفيان مواطنيهما من تأشيرات السفر.اشتباكات جديدة تخرق الهدنة في ناجورونو قرة باغ.تركيا تعيد تموضعها في سورية.هل تزيد «كمالا هاريس» فرص فوز بايدن؟// يتبع //07:15ت م0010