وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( على طريق الرؤية ) : جاءت الأوامر الملكية الكريمة بإعادة تكوين مجلس الشورى ، تجسيدا لاهتمام القيادة الرشيدة ، حفظها الله ، بمؤسسات الدولة وتكامل أدوارها في رفعة المملكة ومكانتها العربية والإسلامية والدولية ، ومسؤولياتها المتزايدة على كافة الأصعدة ، كما تأتي تتويجا للرعاية الكاملة لمسيرة الوطن وما يحققه من إنجازات وخطوات متقدمة لأهداف الرؤية الطموحة في كافة المجالات.وأضافت :ففي هذا الإطار يبدأ المجلس دورته الثامنة بهذا العدد الكبير من الكفاءات الجديدة ، مواصلا دوره في مسيرة البناء والتنمية والتطوير من خلال الدور الرقابي والتشريعي بما يحقق المزيد من الدعم للإنجازات الوطنية الشاملة ، وللمرة الأولى يتم تعيين سيدة ضمن المناصب القيادية للمجلس ضمن مايتميز به المجلس من رصيد غني من الكفاءات الوطنية المخلصة رجالاً ونساءً في بذل المزيد من الجهود من أجل رفعته.وختمتت:فمجلس الشورى يعد شريكاً مهما في صناعة القرار الرشيد ويؤدي دورًا مساندًا لما تقوم به الدولة والأجهزة الحكومية من جهود للتطور والتنمية المستدامة ، حيث تشهد المملكة تطوراً كبيراً وإنجازات نوعية في كافة القطاعات ، في الوقت الذي تعزز فيه مكانتها الإقليمية والدولية ودورها القيادي البارز في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم ، والعمل على تطويع المستقبل بآفاق أرحب للنمو والازدهار.// انتهى //07:24ت م0014