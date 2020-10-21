عرعر 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسقدّم مركز "تأكد" في الحدود الشمالية خدماته لـ 12241 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.وخصّصت الصحة مراكز تأكد لخدمة الذين لايشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".وتوجد مراكز "تأكد" حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي. ‏// انتهى //09:59ت م0024