إسلام باد 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم إبداء رئيس الوزراء عمران خان مخاوفه من حدوث موجة ثانية لوباء فيروس كورونا خلال الشهرين المقبلين.وسلطت الضوء على تصريحات وزير التخطيط الباكستاني أسد عمر الذي كشف عن ارتفاع معدل الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد في باكستان بنسبة 140% مقارنة بالأسابيع الماضية، بسبب تجاهل عامة الناس للإجراءات الاحترازية.وأخبرت صحف إسلام آباد عن إجراء منظمة الصحة العالمية دراسة لإعلان العاصمة الباكستانية إسلام آباد "مدينة صحية" وإضافتها إلى قائمة المدن الصحية حول العالم.وأشارت إلى تجديد القيادة الباكستانية موقفها الداعم للجهود المبذولة لإحلال الأمن والسلام الدائم في أفغانستان.وتطرقت إلى اتصال وزير الخارجية الباكستاني بنظيره الأذربيجاني لمناقشة العلاقات الثنائية والنزاع الدائر بين أذربيجان وأرمينيا في منطقة منطقة ناغورني قرة باغ.وأوردت خبر توقيع باكستان وسلطنة عمان مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، وقضاء قوات الأمن الباكستانية على اثنين من العناصر الإرهابية في منطقة وزيرستان، وإصابة خمسة أشخاص جراء انفجار وقع في مدينة كراتشي الجنوبية.وتناقلت صحف باكستان أنباء مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء انفجار قنبلتين بإقليم ميدن وردك بوسط البلاد، إعلان رئيس أذربيجان إلهام علييف سيطرة قوات بلاده على مدينة زنجيلان الواقعة على الحدود مع أرمينيا جنوب إقليم قره باغ.// انتهى //10:11ت م0025