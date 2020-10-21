الخرطوم 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تأكيد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أمس، إنها تلقت إشارات من رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، على التعاون مع المحكمة، مؤكدة أن زيارتها إلى الخرطوم تعكس عزمها على جلب المشتبه فيهم السودانيين إلى العدالة، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم دارفور.ونقلت عن وزيرة المالية السودانية الدكتورة هبة محمد على قولها، إن بلادها ستعمل على صياغة قوانين جديدة للاستثمار، وتغيير سعر صرف الجنيه، ووقف الاستدانة وسداد ديون البلاد.وعرجت صحف الخرطوم على مناقشة اجتماعات "المسار الأمني" التي تجريها اللجنة العسكرية الليبية " في جنيف، أمس، ملف الإفراج عن أسرى الجيش الليبي وحكومة "الوفاق" بسبب العمليات العسكرية، والموافقة على السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول للمناطق الأكثر تضررًا في المنطقة الوسطى.وأوردت خبر العثور على مقبرة جماعية تضم 45 جثة في محافظة كركوك 250 كم شمال العاصمة العراقية بغداد.وأخبرت صحف الأربعاء عن مقتل اثنين من العناصر الإرهابية خلال عملية أمنية نفذتها قوات الأمن الباكستاني في منطقة وزيرستان شمال غربي باكستان.وسلطت الضوء على المباحثات الهاتفية التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي تركزت حول الصراع في إقليم ناغورني قره باغ.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى إطلاق المفوضية الأوروبية أمس في بروكسل في أحدث جهودها لإبطاء تفشي جائحة كورونا المستجد نظامًا على مستوى الاتحاد الأوروبي تم تصميمه لربط تطبيقات تتبع كوفيد 19 في مختلف دول الاتحاد الأوروبي.// انتهى //10:16ت م0026