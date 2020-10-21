القاهرة 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده قادرة على حماية أراضيها ضد أي معتدٍ، وأنه لا أحد يستطيع الاعتداء على مصر، موضحًا أن "الوعي الحقيقي" أبرز أسلحة البلدان المستهدفة لمواجهة "الحروب الحديثة".ونوّهت إلى ترحيب مصر ببدء إجراءات رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وتطلعها إلى أن تطوي هذه الخطوة سنوات طويلة من العزلة والمعاناة السياسية والاقتصادية التي تعرض لها السودان.وأشارت صحف القاهرة إلى تسجيل وزارة الصحة والسكان المصرية أمس 158 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و12 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في مصر إلى 105705 حالات، والوفيات إلى 6142 حالة وفاة.ونقلت عن نائب وزير الخارجية اليوناني ميليتياديس فارفيتسيوتيس تأكيده أن استفزازات تركيا في شرق البحر المتوسط جزء من أطماعها التوسعية في المنطقة.وأفادت صحف الأربعاء بأن الرئيس الأرميني أرمين ساركيسيان اتهم تركيا بزعزعة الاستقرار في جنوب القوقاز، مشددًا على أنه لا يؤيد أي تدخل عسكري لروسيا التي أبرمت معاهدة دفاعية مع بلاده.وأوردت تأكيد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري عدم إحراز تقدم في جولة المفاوضات الرابعة للجنة العسكرية (5+5) في جنيف التي دخلت يومها الثاني أمس، رغم التفاؤل الدولي بالمفاوضات.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ إعلان إيرلندا إعادة فرض الإغلاق التام لاحتواء جائحة فيروس كورونا، وسط مخاوف من عودة إجراءات العزل العام إلى عدد من دول أوروبا لاحتواء الموجة الثانية من الفيروس.// انتهى //10:21ت م0028