الشيحية 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسشارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة البكيرية في مهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية، الذي تنظمه بلدية المحافظة حالياً في حديقة الشيحية العامة.وتواجدت فرق الهلال الأحمر الميدانية والتطوعية لتقديم الخدمة الإسعافية والتوعية والتثقيفية لزوار المهرجان مع الحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة من خلال تواجد سيارة إسعاف بكوادر طبية .وأوضح المتحدث الرسمي مدير إدارة الاتصال المؤسسي بفرع المنطقة محمد بن عبدالله الجعيثن، أن الهلال الأحمر يتواجد في العديد من الفعاليات والمناسبات ومنها مهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية لتقديم الخدمات الطبية الاسعافية للحالات الطارئة.// انتهى //10:26ت م0031