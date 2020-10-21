رام الله 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أهمية وجود ضغط دولي جاد لإيقاف خطط دولة الاحتلال التوسعية الاستيطانية، سواء من خلال الاستيلاء على الأراضي والإعلان عن بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وتوزيع إشعارات بالهدم لعدد من المنازل والمنشآت خاصة المدارس التي بُنيت بدعم دولي.وأشارت إلى مواصلة الأسير ماهر الأخرس من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 86 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري، وسط تدهور شديد في حالته الصحية.وسلطت صحف الأربعاء الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسعة فلسطينيين من الضفة بينهم فتى، فيما أغرق مستوطنون أراضي المواطنين في بلدة سبسطية شمال نابلس بالمياه العادمة.وأوردت التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء، والذي أشار إلى أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني للعام الجاري بلغت أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي مقارنة مع العام 2019، وذلك بسبب التداعيات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا.وتحدثت الصحف عن اقتحام 82 مستوطنًا أمس الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.وواصلت تغطية أخبار فيروس كورونا إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 8 وفيات، و513 إصابة جديدة بالفيروس، و549 حالة تعافٍ.وأخبرت صحف فلسطين دوليًا بتصويت حوالي 31.6 مليون أمريكي في الانتخابات الرئاسية ضمن الاقتراع المبكر عبر البريد والتصويت المباشر في المراكز الانتخابية حسب قوانين بعض الولايات، قبل 16 يومًا من الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية في الثالث من شهر نوفمبر المقبل.// انتهى //10:36ت م0032