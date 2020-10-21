المدينة المنورة 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي المهد ووادي الفرع.وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.// انتهى //10:46ت م0033