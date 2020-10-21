عام / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الأربعاء 1442/3/4 هـ الموافق 2020/10/21 م واس
المدينة المنورة 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي المهد ووادي الفرع.
وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
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10:46ت م
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