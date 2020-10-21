الرياض 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسأطلق المعهد العقاري السعودي الذراع الأكاديمية للهيئة العامة للعقار دورة المزادات العقارية خلال الشهر الحالي.وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بالمزادات العقارية بإجراءاتها وأهميتها، والمعايير الأخلاقية المتبعة بها، والمتطلبات التشريعية لها، وأدوار العاملين بتلك المزادات.وتتناول الدورة أهم المفاهيم الأساسية للمزادات العقارية، واشتراطات وأنواع التراخيص في المزادات العقارية، تصنيف المزادات والمنتجات العقارية، الأسباب الرئيسة لإقامة المزادات العقارية، آلية عمل المزادات العقارية، التنظيم المهني في المزادات، ومحاذير المزاد العقاري .وتأتي الدورات ضمن مساعي الهيئة العامة للعقار والمعهد لتطوير برامج يمكن الاستفادة وبهدف تحقيق الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي تقوم على حوكمة القطاع العقاري في المملكة واستدامته، ورفع كفاءة أدائه، وخدمة الشركاء فيه، ويتحقق البعد التأهيلي في الخطة الإستراتيجية من خلال توافق العمل مع واقع القطاع العقاري، ورفع كفاءة العاملين فيه علميًا وعمليًا من خلال الاطلاع على التجارب العالمية المميزة في القطاع العقاري.يذكر أن المعھد العقاري السعودي يقدم الدورات التدريبية عن بُعد والتسجيل متاح عبر الموقع الإلكتروني SREI.sa .// انتهى //10:49ت م0035