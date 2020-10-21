مكة المكرمة 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسنظَّمت أمانة العاصمة المقدسة أمس، حملة نسائية توعوية للكشف المُبكر عن سرطان الثدي بمشاركة مدينة الملك عبد الله الطبية.وأوضحت المشرفة على الحملة هلا بنت سامي الحربي أنَّ الحملة تأتي تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي لسرطان الثدي، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى منسوبات الأمانة، والتوعية بأهمية الكشف المُبكر عن سرطان الثدي، وكيفية الفحص الذاتي للوقاية من مخاطر الأمراض، مشيرة إلى مشاركة أكثر من 50 سيدة في هذه الحملة، إضافةً إلى مشاركة طالبات قسم الإعلام بجامعة أم القرى.ولفت إلى تقديم الرعاية الصحية عن طريق استقطاب العيادات الطبية بالأمانة، ومشاركة العيادات بأركان توعوية وتوزيع منشورات تثقيفية لتشجيع السيدات على مراجعة المنشآت الصحية لإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم.// انتهى //10:54ت م0036