كينشاشا 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسأعلنت السلطات في الكونغو الديمقراطية أن مسلحين حرروا حوالي 1300 سجين ببلدة بيني شرق البلاد في هجوم إرهابي منسق.وأوضح رئيس بلدية بيني، موديستي باكواناماها، أنه لم يتبق سوى 110 سجناء من بين 1456 سجينا، بعد الهجوم المنسق على سجن كانجباي المركزي، وعلى معسكر الجيش الذي يحميه.ويضم سجن "كانجباي" أفراد جماعات متمردة محلية ومقاتلين من "القوات الديمقراطية المتحالفة".// انتهى //12:32ت م0065