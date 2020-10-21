طرابلس 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسسجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية 719 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و19 وفاة.وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في ليبيا أن حالات الإصابة الـ 719 منها 457 حالة جديدة، و262 حالة مخالطة، في حين بلغ إجمالي الإصابات 51625 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 765 وفاة، مشيرًا إلى تسجيل 608 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.// انتهى //12:38ت م0066