الرياض 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسفعّلت الصحة الأنشطة التوعوية لليوم العالمي لهشاشة العظام الذي يصادف 20 أكتوبر من كل عام، حيث نشرت عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية #عش بصحة تصاميم إنفوجرافيك تضمنت تعريف بمرض هشاشة العظام وطرق الوقاية وعوامل الخطورة أهمية فيتامين (د ) للجسم .وأوضحت الصحة أنها تهدف من هذه الأنشطة التوعوية إلى رفع وعي المجتمع عن عوامل الخطر للإصابة بهشاشة العظام ، وكذلك رفع وعي المجتمع عن التشيخ الصحي النشط ونمط الحياة الصحي؛ للوقاية من هشاشة العظام والكسور الناجمة عنها ، والتأكيد على أهمية الكشف المبكر عن هشاشة العظام.وأشارت إلى الصلة المباشرة بين هشاشة العظام (المرض الصامت الكامن) والعظام المكسورة، والتي لها تأثير خطير وسلبي في جودة الحياة من حيث الألم، والعجز، وفقدان الاستقلال ، لافتةً إلى أهمية التركيز على هشاشة العظام باعتبارها شأنًا عائليًّا؛ حيث يتحمل مقدمو الرعاية من الأسرة عبء الرعاية في كثير من الأحيان، والمرض الذي يصيب أجيالاً متعددة من الأسرة نفسها.وأبانت أن هشاشة العظام هي السبب الأساس للعظام المؤلمة والموهنة والمهددة للحياة، والتي قد تُعرف باسم (كسور الهشاشة)، حيث إن هشاشة العظام مشكلة عالمية متزايدة في جميع أنحاء العالم، وتسبب الكسور في واحدة من كل ثلاث نساء، وواحد من كل خمسة رجال فوق سن الخمسين، فإذا كان أحد والديك مصابًا بهشاشة العظام أو كسر في الورك، فقد يزيد ذلك خطر إصابتك بالمرض، مؤكدةً أن نمط الحياة الصحي (الغذاء والنشاط البدني) لها دور أساس في الوقاية من هشاشة العظام.// انتهى //12:42ت م0067