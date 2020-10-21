أبها 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسأقرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير الخطة التنفيذية للحملة التوعوية للحد من ظاهرة التعديات, التي انطلقت بتوجيه وإشراف من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والإعلامية، بهدف إلى إيضاح الموقف الشرعي والأخلاقي والنظامي من التعدي , وبيان أضراره على الاقتصاد والإنسان والبيئة.وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن الخطة تتضمن بث رسائل توعوية من مراكز الاتصال لطلاب وطالبات التعليم , وتخصيص جزء من الحصص الدراسية للتعريف بالظاهرة , وتنظيم منافسات ومسابقات طلابية لإنتاج أفضل عمل توعوي وذلك من خلال تصاميم وفيديوهات وإجراء لقاءات مصورة للطلاب والطالبات للحديث عن مفهوم التعدي على المقدرات المدرسية كالكتابة على الجدران وإتلاف الاثاث وإهانة الكتب وسبل الحد منها , ومواكبة هذه البرامج من خلال النشر الإلكتروني عبر الحسابات الرسمية للمكاتب والمدارس , عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات الاعلانية ، فضلا عن تنظيم معرض للحملة .// انتهى //12:42ت م0068