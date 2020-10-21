القاهرة 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسقدّم المجلس العربي للطفولة والتنمية برعاية ومبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس، مساهمة مادية لثلاث جمعيات أهلية مصرية، دعمًا لجهودهم في مجال مواجهة تداعيات وتأثيرات جائحة كورونا على الأطفال في مصر.وأوضح الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية الدكتور حسن البيلاوي في تصريح له اليوم، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود المجلس لتقديم الدعم والمساندة للجمعيات الأهلية المصرية الفاعلة في مجال الطفولة لتنفيذ جهودها لمواجهة جائحة كورونا.// انتهى //12:54ت م0069