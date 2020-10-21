الرياض 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واستستعد الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" إلى إطلاق عدد من المبادرات النوعية المبتكرة، بهدف المساهمة في تطوير القطاع غير الربحي في المملكة؛ وتطمح من خلاله لرفع نسبة عدد المتطوعين من 11 ألفا فقط إلى مليون متطوع قبل نهاية عام 2030.وأكد الأمين العام لجمعية تنامي خالد العواد، على الدعم اللا محدود الذي يقدمه مركز التنمية الاجتماعية في الرياض للجمعيات الأهلية، مشيراً إلى أن مسؤولي المركز لا يدخرون أي جهد من أجل تطوير العمل التنموي في منطقة الرياض.// انتهى / /12:59ت م0070